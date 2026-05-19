19 Mayıs Bayramı Törenleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19 Mayıs Bayramı Törenleri

19 Mayıs Bayramı Törenleri
19.05.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma törenleri düzenlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Nafiz Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda şiir okundu.

Burada konuşan Şahin, Türkiye'nin gücünün gençliğinde olduğunu belirterek, "Ülkemizi geleceğe, Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak en büyük gücün gençler olduğunu çok iyi biliyoruz. Sizlerden büyük başarılar bekliyor, her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Festival Park'ta devam eden etkinlikte gençler şarkılar söyledi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Programa katılan Vali Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, spor branşlarının yer aldığı stantları ziyaret ederek, gençlere başarılar diledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 11 Nisan Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, çeşitli branşlarda spor eğitimi alan kursiyerler gösteri yaptı.

Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve diğer protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli İrade Meydanı'nda devam eden kutlamalara, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri İrfan Karatutlu, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, programın açılışında yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un milletin bağımsızlık iradesini ortaya koyduğu tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Tören, gitar dinletisi, halk oyunları ve çeşitli spor gösterileriyle sona erdi.

Kilis

Kilis'te 7 Aralık Stadyumu'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı, yarışmalarda derece elde eden öğrencilere madalya ve ödülleri verildi.

Törene, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman ile protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Bayramı Törenleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
Ünlü şarkıcı Atiye 4. kez anne oluyor Ünlü şarkıcı Atiye 4. kez anne oluyor
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti

13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
13:28
Beşiktaş’tan Altay Bayındır bombası Son karar o isimde
Beşiktaş'tan Altay Bayındır bombası! Son karar o isimde
13:08
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 13:53:00. #7.12#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Bayramı Törenleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.