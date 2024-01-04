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19 Mayıs Belediyesi Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Denetim Yaptı - Son Dakika
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19 Mayıs Belediyesi Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Denetim Yaptı

19 Mayıs Belediyesi zabıta ekipleri, haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla ilçedeki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde raf ve ürün fiyatları kontrol edilirken, faturalar da ayrıntılı şekilde incelendi. Raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutuldu.

19 Mayıs Belediyesi Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Denetim Yaptı
04.01.2024 - 09:13,
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19 Mayıs Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, haksız fiyat artışlarına yönelik denetim yapıldı.

Haksız fiyat artışlarının önüne geçebilmek amacıyla 19 Mayıs Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde raf ve ürün fiyat kontrolü gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında zabıta ekipleri, temel gıda ürünlerinden örnek alarak, raf ve kasa fiyatlarıyla alış ve satış fiyatlarını karşılaştırıyor, her ürünün son kullanma tarihleri kontrol ediliyor.

Zabıta ekipleri, faturaları da ayrıntılı şekilde inceleniyor. Denetimlerde raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutuluyor.

Kaynak: AA
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Zabıta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 19 Mayıs Belediyesi Haksız Fiyat Artışlarına Karşı Denetim Yaptı - Son Dakika
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