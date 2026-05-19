19 Mayıs Kutlamaları Havza ve Vezirköprü'de
19 Mayıs Kutlamaları Havza ve Vezirköprü'de

19.05.2026 13:52
Havza ve Vezirköprü'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için çelenk törenleri yapıldı.

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun tarafından çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun'un konuşmasının ardından sona erdi.

Programa Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ilee vatandaşlar katıldı.

İlçede 12 Mayıs'ta yaşanan sel nedeniyle diğer etkinlikler ise iptal edildi.

Vezirköprü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vezirköprü'de çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma programı sona erdi.

19 Mayıs

19 Mayıs ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Emrah Kalaycı tarafından 15 Temmuz Millet Meydanı'nda Atatürk anıtına sunuldu.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma törenine Kaymakam Haluk Şimşek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

