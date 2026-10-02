19 Mayıs Tarım ve Orman Müdürlüğü Çandır\'da kadın çiftçilere su verimliliğini anlattı

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çandır Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda su verimliliği ve su tasarrufu, Alo 174 Gıda Hattı, "Tarım Cebimde" uygulaması, kahverengi kokarca ile mücadele ve çeşitli tarımsal konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, toplantının gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı Çandır Mahallesi Muhtarı Şükrü Kaya'ya teşekkür etti.