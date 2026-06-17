19 Şüpheli Suçtan Kazanç Aklama Operasyonunda Yakalandı - Son Dakika
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19 Şüpheli Suçtan Kazanç Aklama Operasyonunda Yakalandı

19 Şüpheli Suçtan Kazanç Aklama Operasyonunda Yakalandı
17.06.2026 17:36
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Sakarya'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. İşlem hacmi 630 milyon lira.

SAKARYA merkezli İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilere ait hesaplarda 630 milyon liranın üzerinde işlem hacmi tespit edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mali suçlar ve bilişim sistemleri üzerinden işlenen organize suçlarla mücadele kapsamındaki çalışmalarda, Hendek ilçesinde, liderliğini E.C.A.'nın yaptığı değerlendirilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Sakarya merkezli olarak İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda da 19 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanıp Ferizli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları ile kredi kartlarından toplam 630 milyon liranın üzerinde işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına yönelik el koyma tedbiri uygulandı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Sakarya, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

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