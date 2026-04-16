19 Yaşındaki Hasta Helikopterle Sevk Edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde solunum yetmezliği sonrası kalbi duran 19 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Doğuştan gelişim yetmezliği bulunan H.G, evde şeker yediği sırada fenalaştı.
Solunum durması şikayetiyle Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.G'ye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kalp masajıyla yeniden solunumu sağlanan H.G, durumunun kritik olması ve ileri tetkikle tedavi gereksinimi bulunması üzerine ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
