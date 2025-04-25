19 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, 4 ayrı suçtan 19 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y'nin (31) ilçede olduğu tespit edildi.
Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karaçulha Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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