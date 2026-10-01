1991'den beri PTB başkanı Yahya Toplu tek adaylı seçimde yeniden seçildi - Son Dakika
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1991'den beri PTB başkanı Yahya Toplu tek adaylı seçimde yeniden seçildi

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1991\'den beri PTB başkanı Yahya Toplu tek adaylı seçimde yeniden seçildi
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PTB Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Yahya Toplu, yeniden başkan seçildi. 1991'den bu yana görev yapan Toplu, Tekirdağ'daki 100 bin tonluk yatırım ve Tokat projeleriyle Polatlı dışına açılmayı hedeflediğini belirtti; seçilen meclis 9 Ekim'de toplanacak.

Polatlı Ticaret Borsası (PTB) Olağan Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak katılan Yahya Toplu, yeniden başkan seçildi.

PTB salonunda gerçekleştirilen PTP Olağan Genel Kurulu'nda meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı. 1991 yılından bu yana borsa başkanlığı görevini sürdüren Yahya Toplu, seçime tek aday olarak katıldı.

PTB salonundaki oy verme işlemleriyle yeni meclis üyeleri belirlendi, Yahya Toplu yeniden başkan seçildi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan PTB Başkanı Yahya Toplu, üyelerin isteği doğrultusunda tek aday olarak seçime katıldığını belirterek,"Artık hedefimiz Polatlı dışına çıkmak. Tekirdağ'da ihalesini tamamladığımız 100 bin tonluk yatırımımız ve ardından Tokat projelerimiz var. Bu büyük yatırımları bitirip dönemimizi noktalamak istiyoruz. Seçimlerin herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum " dedi.

Seçilen PTB Meclisinin 9 Ekim'de toplanarak, Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim ve disiplin kurulları ile TOBB delegelerini belirleyeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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