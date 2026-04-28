1Ci, mikro ve küçük işletmeler için bulut tabanlı ön muhasebe çözümü 1C: Drive Lite'ı Türkiye'de kullanıma sundu

İş otomasyonu çözümlerinde küresel lider 1Ci, mikro ve küçük işletmelerin manuel süreçlerden kaynaklanan verimsizliklerini ortadan kaldırmak için geliştirdiği bulut tabanlı 1C: Drive Lite çözümünü Türkiye'de kullanıma sundu. Uygun maliyetli ön muhasebe çözümü, işletmelerin satış, sipariş, müşteri ve envanter süreçlerini kolaylaştırarak verimliliğini artırıyor.

TÜBİSAD'ın Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2025 raporuna göre, ülkemiz dijital teknolojilerin kullanımında güçlü bir kapasiteye sahip ancak sürdürülebilir dönüşüm için ekosistemi güçlendirecek adımlara ihtiyaç duyuluyor. Bu ortamda, iş ve muhasebe süreçlerini manuel yürüten şirketler hata riski, verimsizlik ve ek maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. 1Ci, özellikle küçük ve mikro işletmelerin bu zorlukların üstesinden gelmesi için tasarladığı 1C: Drive Lite'ı Türkiye'de kullanıma sundu.

1Ci Türkiye Genel Müdürü Darya Yeşilay, "Mikro ve küçük işletmelerin dijital dönüşümündeki en büyük engeller maliyet ve karmaşıklıktır. 1C: Drive Lite ile uygun fiyatlı, kullanımı kolay ve yerel düzenlemelere uyumlu bir çözüm sunarak bu engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi. Dünya çapında 1 milyon 5 binden fazla şirketin 1Ci teknolojilerine güvendiğini belirten Yeşilay, çözümün tüm iş verilerini tek platformda merkezileştirerek şeffaflık ve kontrol sağladığını vurguladı.

1Ci Türkiye Satış Öncesi ve Satış Sonrası Yöneticisi Cansin Varol, 1C: Drive Lite'ın e-fatura yeteneklerine ihtiyaç duyan şirketler için tasarlandığını belirterek, kullanıcıların Türk mevzuatına uygun olarak satış işlemlerini yönetebileceğini, e-fatura ve e-arşiv belgeleri oluşturabileceğini, tüm finansal kayıtları ve raporlamayı tek sistemde tutabileceğini söyledi. 1Ci Ürün Müdürü Vasily Ippolitov ise hızlı kurulum ve kullanım kolaylığı sayesinde şirketlerin neredeyse anında değer üretmeye başlayabildiğini ve işletmeler büyüdükçe sistemlerini genişletebildiğini ifade etti.