2.885 araç taşıyan Tang Hong, Nanjing Limanı'ndan Meksika'ya doğru yola çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tang Hong adlı ro-ro gemisi, çarşamba günü Jiangsu eyaletindeki Nanjing Limanı'ndan Meksika'ya doğru 2.885 Çin menşeli araçla yola çıktı. Limandan bu yıl şimdiye kadar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 248,2 artışla 12.270 yerli üretim araç ihraç edildi.
NANJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin menşeli 2.885 adet araçla yüklü Tang Hong adlı ro-ro gemisi, çarşamba günü Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan Nanjing Limanı'ndan Meksika'ya doğru yola çıktı.
Nanjing Limanı'ndan bu yıl şimdiye kadar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 248,2 artışla toplam 12.270 yerli üretim araç ihraç edildi.
Kaynak: Xinhua
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