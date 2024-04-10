2 bin 250 rakımlı zirvede 6 metrelik karla mücadele çalışması
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinin 2 bin 250 rakım yükseklikteki Nemrut Kalderasının karla kaplı yolunun açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Zirvesinde kentin önemli turizm destinasyonlarından olan ve 'Mükemmeliyet' ödüllü Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Nemrut Kalderası, yeni sezon için gün sayıyor. Dünyanın ikinci büyük krater gölü olma özelliğine sahip olan Nemrut Kraterinin karla kaplı yolunun açılması için Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde yol açma çalışması başlatılmıştı. Özel idare ve karayolları ekipleri tarafından yaklaşık 3 gündür devam eden yol açma çalışmasında yolun büyük bir bölümü açıldı. Nisan ayında olmasına rağmen metrelerce karda hummalı bir mücadele yürüten ekipler, iş makineleri ile yolu açıp zirveye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Ekiplerin yer yer 5 - 6 metre karla mücadele ettiği çalışmanın ilk etabında yolun zirveye kadar olan kısmının açılması hedefleniyor.
Devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere ilgili kurum amirleriyle birlikte zirveye çıkan Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, ekiplerden çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı. Zirveye kadar olan etabın açılması için başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak Nemrut'un ziyaretçileriyle bulunacağını kaydeden Kaymakam Demir, "Zirvesinde ilçemizin önemli turizm destinasyonlarından olan Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Nemrut Kalderamızın karla kaplı yolunu açma çalışmalarımız başladı. İlk etapta zirveye kadar ki yolu açılacak olan Nemrut, kısa sürede ziyaretçileri ile buluşacak" diye konuştu.
Öte yandan, zirveden dronla görüntülenen dünyanın ikinci büyük krateri doğal güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
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