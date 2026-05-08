Efeler'de Bisiklet Festivali Coşkusu Başladı
Efeler'de Bisiklet Festivali Coşkusu Başladı

08.05.2026 12:46  Güncelleme: 13:00
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Efeler Bisiklet Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 150 bisikletlinin katılımıyla başladı. Festival, Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerini bisiklet rotalarıyla tanıttı.

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in ev sahipliğinde, Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen 2. Efeler Bisiklet Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla start aldı.

Kentin spor turizmine ve tanıtım faaliyetlerine büyük önem veren Başkan Yetişkin'in desteğiyle düzenlenen organizasyon, Aydın'ın tarihi ve doğal güzelliklerini bisiklet rotalarıyla birleştirdi. Efeler'in kültürel mirasını ve yerel değerlerini ön plana çıkaran festivalin açılış gününde 150 bisikletli, 12 kilometrelik şehir turu kapsamında pedal çevirdi. Danişment Mahallesi ve Tralleis Antik Kenti'nde bisiklet süren sporcuların festival coşkusu, ilk günün akşamında Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen açılış programıyla ikiye katlandı. Efeler Kent Orkestrası'nın müzikleriyle eğlenen katılımcılar Pınarbaşı Mesire Alanı'nın eşsiz doğasında kamp yaptı.

Katılımcılar festival boyunca Karange Yaylası, Nysa Antik Kenti ve Çakırbeyli Köy Pazarı gibi bölgenin sembol noktalarını da ziyaret etti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen bisikletliler aynı zamanda Efeler'in yöresel lezzetlerini deneyimlediği festivalde, kentin tanıtımına doğrudan katkı sağlandı.

Bisikletliler Derneği Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e sağladığı katkılar için teşekkür ederek, "Festivalimize ülkemizin pek çok yerinden 150 bisikletli arkadaşımız katılıyor. Açılış turu kapsamında 12 kilometre boyunca pedal çevirdik. Bisiketletli arkadaşlarımız, kentimizin yöresel lezzetlerini tadacak. Bu anlamda gerçekten bir festival havasında olacak. Desteklerinden dolayı Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

