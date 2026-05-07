Dbb Eş Başkanı Bucak: Kültürel Etkinlikler Toplumsal Birlikteliği Güçlendiren Önemli Araçlardır

07.05.2026 15:34  Güncelleme: 16:15
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, 2. Ergani Kitap Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, kitapların ve kültürel etkinliklerin toplumsal birlikteliği güçlendiren en önemli araçlardan biri olduğunu belirterek, barış mücadelesinin yalnızca siyasi alanla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Ergani Belediyesi ile Eğitim Sen iş birliğinde düzenlenen 2. Ergani Kitap Günleri, "Dünya kelimelerle bir araya geliyor" sloganıyla Park Orman Yenişehir'de bugün törenle bayladı. 10 Mayıs'a kadar sürecek etkinliğin açılışına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Ergani Belediyesi Eş Başkanları Birsen Azak Bayar ve Şiyar Güldiken, ilçe belediye eş başkanları, meclis üyeleri, yazarlar, yayıncılar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Açılışta konuşan Eş Başkan Serra Bucak, 2. Ergani Kitap Günleri'nin geçen yıla kıyasla hem organizasyon hem de katılım açısından önemli bir gelişim gösterdiğini söyledi. Yerel yönetimlerin toplumla iç içe, canlı mekanizmalar olduğuna dikkat çeken Eşbaşkan Bucak, belediyelerin toplumun duygu, düşünce, ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak tüm kesimleri bir araya getiren önemli bir işlev üstlendiğini ifade etti. Eşbaşkan Bucak, "Belediyelerin, yerel yönetimlerin yapmış olduğu bu buluşmalar, kitap buluşmaları, kitap fuarları, kültür sanat buluşmaları, kadın emek buluşmaları; bunların hiçbirini birbirinden ayırmıyoruz. Hepsi birbirinin devamı, hepsi birbirini tamamlayan, büyüten, geliştiren ve birbirinden deneyimleyen özellikler taşıyor. Bu açıdan çok kıymetli buluyorum" dedi.

"Barış mücadelesi her alanda sürmeli"

Barış sürecinin yalnızca siyasi alanla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Eş Başkan Bucak, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve toplumsal dinamiklerin de bu sürecin aktif bir parçası olması gerektiğini belirtti. Eş Başkan Bucak, şunları söyledi:

"Çok özellikli bir coğrafyada yaşıyoruz. Bugün bu coğrafyanın kat etmiş olduğu onlarca hikaye, yüzlerce yaşam hikayesi var; toplum hikayesi var, direniş var, mücadele var, kayıplar var, ne yazık ki çatışmalar var. Ama biz, bir buçuk yıldır devam eden bu barış sürecini o kadar iyi değerlendirmek, o kadar önemli ve büyük bir fırsata dönüştürmek istiyoruz ki sadece Ankara'da, siyaset koridorlarında, siyasi partilerde olmaz, olamaz bu barış mücadelesi diyoruz. Bu sebeple yerel yönetimlerde, yerel yönetimlerin tamamında; sivil toplum, belediyeler, kurumlar, meslek odaları, dernekler, vakıflar, aktivistler ve hak örgütleriyle hep birlikte bu mücadelenin her yerindeyiz. Hep birlikte aynı yola, aynı barış temennisine ve amacına doğru çalışmalıyız diyoruz. Bu sebeple bu gibi çalışmaları, buluşmaları çok önemsiyoruz."

"Kolektif anlayışı önemsiyorum"

Kitap Günleri'nin "Dünya kelimelerle bir araya geliyor" sloganına dikkat çeken Eşbaşkan Bucak, "Bu birlikteliği çok önemsiyorum. Biz geçen yıl sonbaharda Amed Film Festivali yaptığımızda o zaman da mottomuz, sloganımız barıştı ve 'Dünya hikayelerle bir araya geliyor' dedik. Şimdi bugün 'Dünya kelimelerle bir araya geliyor' diyoruz. Bütün çalışmalarımıza bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Bu birlikteliği, bu kolektif anlayışı çok önemsiyorum. Aynı zamanda bugün aramızda olan ya da olmayan tüm değerli sanatçıların, yazarların, şairlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepsinin emeğine sağlık diyorum" dedi.

"Anadil herkes için bir haktır"

Ergani'nin hem kırsalında hem de ilçe merkezinde anadil kullanımının sürdüğüne dikkat çeken Eş Başkan Bucak, konuşmasını anadil ve kültürel çeşitliliğe vurgu yaparak şöyle tamamladı:

"Kitap Günleri'nde Kürtçenin ve Türkçenin yan yana, bir arada, aynı stantlarda geliştiğini ve yer alması gerektiği hakikatini biliyoruz. Kendi anadilimize de kendi anadili için mücadele veren herkese de bu alanda, yazım dünyasında emek veren herkese de yeni nesiller ve çocuklar için de anadilin bir hak olduğunu; okullarda muhakkak okutulması ve öğretilmesi gerektiğini savunuyoruz, söylüyoruz."

"Çocukları ve gençleri kitapla buluşturan her çalışma kıymetli"

Ergani Belediyesi Eş Başkanları Birsen Azak Bayar ve Şiyar Güldiken ise çocukları ve gençleri kitapla buluşturan her çalışmanın kıymetli olduğunu ifade etti. Eş Başkanlar, toplumun geçmiş değerlerini ve köklerini anlamadan geleceğin inşa edilemeyeceğini belirterek, okumanın toplumsal hafızayı canlı tutmadaki önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek 2. Kitap Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

