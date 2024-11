Güncel

(MUĞLA) - Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (FEFSAD) tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 2. Fethiye Film Festivali'nin gösterim seçkisi açıklandı. Festival, 20-24 Kasım 2024 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

FEFSAD'ın bu yıl ikincisini düzenlediği Fethiye Film Festivali'nin gösterim seçkisi açıklandı. Türk sinemasının yeni örneklerini izleyicilerle buluştururken, sinemaseverlere kapsamlı bir program sunmayı hedefleyen festivalin seçkisi, 70 kısa film ve yedi uzun metrajlı filmden oluşuyor.

Festivalde 23 kısa kurmaca, 19 kısa deneysel, 17 kısa canlandırma ve 11 kısa belgesel olmak üzere toplamda 70 kısa film gösterilecek. Seyirciler, Aksin Sinemaları'nda gösterilen filmlerin ardından yönetmenlerle söyleşilere katılma fırsatı bulacak. Festival komitesinin seçtiği yedi uzun metrajlı film de festival programında yer alıyor.

Kısa film gösterimleri

Festivalde, kısa kurmaca dalında dikkati çeken filmler arasında Onur Güler'in "Hangi Gece Büyüdüysem", Ceyda Aşar'ın "Burası Size Göre Değil", Mert Erez'in "Rehber", İlkay Demir'in "Gecenin Ortasında Bir Taksi" ve Mehmet Kanadlı ile Halil İbrahim Kaplan'ın "Danışman" eserleri yer alıyor. Kısa belgesel dalında ise Ömer Güler'in "Kökler", Şenay Kızılateş'in "Temran", Evrim İnci'nin "Duvar" ve Hasan Ete'nin "İyi Ölüm" filmleri seyirciyle buluşacak. Kısa deneysel kategorisinde Mustafa Emir Uluocak'ın "Kabuk", Göksel Altül'ün "Truffle" ve Murat Boncuk'un "Ölü İmparatorluk" yapımları yer alacak. Canlandırma filmleri arasında ise Mustafa Keskin'in "ARİ-6427", Kıvanç Karabulut'un "Bizler", Zülfü Gül'ün "Son Ağaç" yapımları olacak.

Uzun metrajlı filmler

Festivalin açılış filmi, Yüksel Aksu imzalı "Dondurmam Gaymak" olacak. Film, 20 Kasım Çarşamba günü saat 18.00'de Antik Telmessos Tiyatrosu'nda gösterilecek. Gösterime, yönetmen Yüksel Aksu da katılacak.

Festivalde Reha Erdem'in yönettiği "Neadria", Metin Yeğin'in "Üç Kadın Bir Grev", Önder Şengül'ün ilk uzun metrajlı filmi "Balinanın Bilgisi", Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi", Emre Kavuk'un "Digital Esaret" ve Eylem Kaftan'ın "1 Gün 365 Saat" filmleri de gösterilecek.