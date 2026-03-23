Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli

23.03.2026 23:14
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, petrol fiyatlarında yaşanan artışa karşı iktidara akaryakıtta KDV oranını yüzde 1'e düşürme çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları 5 gün süreyle ertelediğini açıklaması, petrol fiyatlarında sert bir düşüş dalgasını tetikledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 14'ten fazla değer kaybederek yeniden 100 doların altına geriledi.

Brent petrol fiyatında meydana gelen söz konusu geri çekilmenin ardından ise muhalefetten dikkat çeken bir çağrı geldi.

"İKTİDAR MİLLETİN ÜZERİNDEKİ BU AĞIR YÜKÜ HAFİFLETMELİDİR"

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyi vatandaştan beklemeyin! Yaşanan her krizde, her doğal afette vatandaşlarımızdan yardım talep eden, IBAN paylaşarak milletin dayanışma duygusuna başvuran iktidar; Petrol fiyatlarında yaşanan krizi anında fiyatlara yansıtarak vatandaşın yükünü artırmaktadır. İktidar, akaryakıtta KDV oranını yüzde 1'e düşürerek milletin üzerindeki bu ağır yükü hafifletmelidir. Ayrıca Brent petrolde yaşanan son düşüş dikkate alınmalı, planlanan zam iptal edilmelidir." ifadelerini kullandı.

    Yorumlar (5)

  • Bucak Bucak:
    bol keseten bol konuşmak bu olsa gerek işinize bakın saadetinizi yaşayın 2 0 Yanıtla
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    akaryakıt da KDV %1 düşmelidir nokta 2 0 Yanıtla
  • Neco3955 Neco3955:
    düşürürlermi en çok kazanç ondan geliyor. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Tunç Ahmet Tunç:
    hadi 100doların altına düştü yükseldiği zaman jet hızıyla zam yapanlar şimdi de jet hızıyla indirin 0 0 Yanıtla
  • Mert Özbakır Mert Özbakır:
    Sonrada 120 TL olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar

23:23
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
23:11
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
22:41
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
22:06
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür
İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
21:24
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
