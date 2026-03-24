Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber

24.03.2026 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da kolunun kırılması nedeniyle yaklaşık 5-6 hafta forma giyemeyecek olan Victor Osimhen'in oynamadığı maçlardaki skorlar tekrar gündeme geldi. Galatasaray, Osimhen'in bu sezon oynamadığı 15 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki 7 maçın 2'sinde puan kaybetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan müsabakada kolu kırılan Victor Osimhen, operasyon geçirdi. Nijeryalı futbolcunun bu operasyon sonrası sahalardan 5-6 hafta uzak kalması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda gelen bu kötü haber sonrası takımın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

GALATASARAY OSIMHEN YOKSA ZORLANIYOR

Sezon başında 75 milyon Euro bedelle transfer edilen Victor Osimhen, bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi gibi sebeplerden dolayı toplam 15 maçta forma giyemedi. Galatasaray, Osimhen'in oynamadığı söz konusu 15 resmi maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. 10 zaferin 4'ü ise Türkiye Kupası'nda geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HEP KAYBETTİ

Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon 26 maçın 7'sine Osimhen'siz çıktı ve 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın yokluğunu ise en çok Şampiyonlar Ligi maçlarında hissetti. İki maçta takımının yanında olamayan Osimhen, takımının Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye ise 1-0 kaybetmesinde en önemli faktörlerden biri oldu.

SÜPER KUPA'DA DA YOKTU

Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle Süper Kupa'daki iki maçta da forma giyemedi. Cimbom, söz konusu müsabakalarda yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 yenmesine rağmen, finalde Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

9 MAÇTA 23 PUAN KAYIP

Victor Osimhen'in sakatlık, hastalık ya da milli takımda bulunma gibi sebeplerle kulübünde forma giyemediği maçlarda Galatasaray önemli kayıplar yaşadı. Rakamsal boyutunu anlamak adına "lig usulü puan hesabı" ile değerlendirildiğinde sarı-Kırmızılılar bu süreçte toplam 23 puan yitirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet.88 Mehmet.88:
    Oyuncu değisikligi osimhen çıkıyor Ali sansalan,kadir saglam,1905 rumuzlu Cihan Aydın oyuna devam ediyor 17 20 Yanıtla
  • gokberkgs53 gokberkgs53:
    osimen yok diye bu takım oynamayacak mı 1 kişi oynatıyor bu takımı yüzdük kuyruğuna geldik sonra olmuyor olmaz olucak şanpiyon Galatasaray diğerleri Fas’a fiso 4 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi İran'dan BMGK ülkelerine dikkat çeken mektup! Savaşta radyoaktif sızıntı tehlikesi
Eskişehir’de zincirleme kaza 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı Eskişehir'de zincirleme kaza! 2 eski bakan yaralandı, soruşturma başlatıldı
Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada Halı saha maçında kalbine yenik düştü: O anlar kamerada
Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor Manisa'da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
Avrupa ülkesinde acil durum Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi Avrupa ülkesinde acil durum! Akaryakıta kota geldi, asker sahaya indi
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
Savaşta 24. gün İran’dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz

01:17
Futbolcu cinayetinde aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı
Futbolcu cinayetinde aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı
00:14
Köksal Baba’dan A Milli Takım’a sürpriz Sosyal medyayı salladı
Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı
23:56
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
Verilen cezaları adaletsiz bulup tribünlerden süresiz olarak çekildiler
23:23
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü
23:14
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
22:41
Ateşkes konuşulurken, İran’a son zamanların en ağır saldırısı
Ateşkes konuşulurken, İran'a son zamanların en ağır saldırısı
21:42
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi
21:24
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 01:42:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.