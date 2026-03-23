Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Futbolcu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada Aleyna Kalaycıoğlu dahil 7 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

GENÇ FUTBOLCUNUN ÖLDÜRÜLMESİNDE ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Kubilay Kundakçı

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI; CİNAYET SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28), Aleyna Kalaycıoğlu (28) ile Zuhal Kalaycıoğlu'nu (50) gözaltına aldı. Düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi.

Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu

ŞÜPHELİLERİN ARACA ATEŞ ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde olayda hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile 2 kişinin park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine 2 farklı aracın geldiği, bu araçlardan inen şüphelilerden birinin Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş edip kaçtığı belirlendi.

7 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, A.T., M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan şüphelilerden Zuhal Kalaycıoğlu, A.Ö. adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheli Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.