İran'dan BM'ye Mektup: ABD ve İsrail Telafi Etmeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği (BM) ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ülkelerine mektup yazarak, "ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıların zararlarını telafi etmeli." dedi.

Mektubunda, ABD ve İsrail'in İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna atıf yapan Erakçi, "ABD ve İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yaptığı saldırıların zararlarını telafi etmeli." ifadesini kullandı.

Erakçi ayrıca, nükleer tesislerin hedef alınmasının radyoaktif sızıntılara yol açabileceği uyarısında bulundu.

BMGK'nın İsrail'i "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT)" dahil etmesi gerektiğini söyleyen Erakçi, aynı zamanda İsrail'e ait nükleer tesislerin de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesini talep etti.