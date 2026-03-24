Futbolcu cinayetinde aralarında Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan\'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Ümraniye'de park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Aleyna Kalaycıoğlu, annesi Zuhal Kalaycıoğlu, şarkıcı İzzet Yıldızhan ve katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden Bilal Kadayıfçıoğlu savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın, Zuhal Kalaycıoğlu ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.