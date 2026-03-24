Köksal Baba\'dan A Milli Takım\'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MERİH VE ZEKİ ANTRENMANDA YER ALMADI

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Milli takımda ağrıları bulunan Merih Demiral ile Zeki Çelik, antrenmanda yer almadı. Aday kadroya çağrılan Deniz Gül de henüz kampa katılmadı.

KÖKSAL BABA'DAN A MİLLİ TAKIM'A SÜRPRİZ

Sosyal medyada Köksal Baba olarak tanınan Köksal Bektaşoğlu, A Milli Takım idmanına sürpriz bir ziyarette bulunarak futbolcularla vakit geçirdi. Sosyal medyada 4 milyon takipçisi bulunan Köksal Bektaşoğlu, milli futbolcular, Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tek tek fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabından paylaştı.

HACIOSMANOĞLU İLE FOTOĞRAFI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bu paylaşımlara kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi. Özellikle TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile samimi görüntüsü büyük beğeni topladı.

'HEPSİ BİRBİRİNDEN SAMİMİ VE GÜZEL İNSANLAR'

Yaptığı paylaşımda mutluluğunu dile getiren Köksal Baba lakaplı Köksal Bektaşoğlu, "Bugün kalbimiz bir, formamız bir. A Milli Takımımızın değerli futbolcularıyla bir araya gelmek benim için büyük bir gurur oldu. Hepsi birbirinden samimi, birbirinden güzel insanlar… Allah'ım sizleri korusun, sahada da gönlümüzde de hep kazanırsınız inşallah." mesajını paylaştı.

İşte paylaşılan o karelerden bazıları: