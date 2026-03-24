Köksal Baba\'dan A Milli Takım\'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni "Köksal Baba" olarak bilinen Köksal Bektaşoğlu, A Milli Takım kampını ziyaret etti. Futbolcular, Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tek tek fotoğraf çekilen Köksal Bektaşoğlu'nun paylaşımları kısa süre içerisinde büyük ilgi gördü.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MERİH VE ZEKİ ANTRENMANDA YER ALMADI

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Milli takımda ağrıları bulunan Merih Demiral ile Zeki Çelik, antrenmanda yer almadı. Aday kadroya çağrılan Deniz Gül de henüz kampa katılmadı.

KÖKSAL BABA'DAN A MİLLİ TAKIM'A SÜRPRİZ

Sosyal medyada Köksal Baba olarak tanınan Köksal Bektaşoğlu, A Milli Takım idmanına sürpriz bir ziyarette bulunarak futbolcularla vakit geçirdi. Sosyal medyada 4 milyon takipçisi bulunan Köksal Bektaşoğlu, milli futbolcular, Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tek tek fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabından paylaştı.

HACIOSMANOĞLU İLE FOTOĞRAFI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bu paylaşımlara kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi. Özellikle TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile samimi görüntüsü büyük beğeni topladı.

'HEPSİ BİRBİRİNDEN SAMİMİ VE GÜZEL İNSANLAR'

Yaptığı paylaşımda mutluluğunu dile getiren Köksal Baba lakaplı Köksal Bektaşoğlu, "Bugün kalbimiz bir, formamız bir. A Milli Takımımızın değerli futbolcularıyla bir araya gelmek benim için büyük bir gurur oldu. Hepsi birbirinden samimi, birbirinden güzel insanlar… Allah'ım sizleri korusun, sahada da gönlümüzde de hep kazanırsınız inşallah." mesajını paylaştı.

İşte paylaşılan o karelerden bazıları:

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 00:17:18.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.