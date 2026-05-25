2. Kademe Yazarlık Mektebi Tamamlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "2. Kademe Yazarlık Mektebi" sona erdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki genel merkezinde gerçekleştirilen kapanış programına İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar katıldı.

Teorik ve uygulamalı ücretsiz eğitimlerin 2024-2025 dönemi ile 2025 güz dönemi katılımcılarından 2. kademe eğitimlerini tamamlayanlara, iki ayrı grup halinde İstanbul Üniversitesi onaylı "Katılım Belgesi" takdim edildi.

"Yeni kalemlerle zenginleşeceğiz"

Prof. Dr. Zülfikar, programdaki konuşmasında, yazmanın büyük bir kapasite gerektirdiğini, fiziki ve zihinsel yönüyle hayata değer kattığını, iyi yazmanın iyi bir okur olmakla mümkün olduğunu belirtti.

Dünyanın her yerinde dille ilgili sorunlar yaşandığına dikkati çeken Zülfikar, kültür, sanat ve edebiyat alanında sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) işbirliği yaparak sorunların çözümüne ve gelişime katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem de derneğin ana amacının toplumda dil şuuru oluşturmak olduğunu ve etkinliklerin kamu yararına gerçekleştirildiği kaydetti.

Erdem, "Belge almaya hak kazanan genç kalemler verilenle yetinmemeli. Uzun yolculukta kabiliyetlerini geliştirmeye devam etmeli. Bilgiyle hemhal olmalı. Eğitimlerde yetişen gençlerimize dergilerimiz her zaman açıktır. Biz yeni kalemlerle zenginleşeceğiz. Yeni kalemler de metinlerinin editörlerimiz tarafından sınanmasıyla aşama kaydedecektir. Geleceğin yazarları bugün belge alanlar arasından çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Katılımcılar, mülakatla belirlendi"

Katılımcıları başarılarından ötürü tebrik eden Erdem, dilin estetik yönünün edebiyatla gelişeceğini anlattı. Erdem, katılımcıların bu yönde kendilerini geliştirmesi tavsiyesini yaptı.

Erdem, derneğin hayata geçirilişinin Türkçe'nin gidişatını iyileştirmek gayesi taşıdığını ve bu alandaki çalışmaların ilgiyle karşılandığını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Dil konusunda konferanslar, söyleşiler, yayınlar ve Türkçe hassasiyetini aşılayan faaliyetler yaparken bu süreçlerde bize eşlik eden genç yetenekleri yetiştirmek üzere Yazarlık Mektepleri düzenlemeye başladık. Bu kabiliyetlerin geliştirilmesi lazımdı. Etkinlik günden güne daha fazla ilgi görüyor. Ciddi bir teveccühle karşılanan kapsamlı bir etkinliğe dönüştü. Emek veren yöneticilerimizin samimiyeti teveccühleri artırdı. Katılımcılar, yüzlerce başvurunun mülakatla değerlendirilmesi sonucunda seçildi. İstanbul Üniversitesinin işbirliği ise etkinliğin kalitesini artırdı. STK'ların üniversitelerle işbirliği, iki farklı toplum dinamiğini bir araya getirerek kalıcı bir faydaya dönüştürüyor."

Katılımcılar eserlerini okudu

Programda Merve Nur Çelebi "Dünya Yankısı", Satı Özkan "İstanbul", Pınar Akyüz Atmaca "Yanlış Tarafın Annesi" şiirlerini, Mihriban Kalcıoğlu ise "Eksilmiş Tamamsızlık" başlıklı hikayesini okudu. Derya Öztürk de bir türkü seslendirdi. Ayrıca katılımcılardan bazıları mektebin yazı hayatlarına katkısı üzerine görüşlerini paylaştı.

2024-2025 dönemi eğitimini başarıyla tamamlayan katılımcılara 2. Kademe'de 52 ders/90 saatlik eğitim verildi.

İlk kademede şiir, hikaye, roman ve deneme (kurgu dışı metinler) olmak üzere dört temel alanda teorik dersler ve yine bu alanlarda yazma pratikleri adıyla uygulamalı derslerin verildiği eğitimlerin ikinci kademesinde ise edebiyat ve yazı türleri, kuram kapsamlı teori, sinema-edebiyat ilişkisi ve yazma pratiği üzerine ileri seviye dersler yapıldı.

Eğitim süreçleri boyunca sanat ve edebiyat dünyasına katkı sunan dinamik, özgün ve anlaşılır metinler üretebilmelerine yardımcı olunan yazar adaylarının ürettiği metinler, derneğin süreli yayınları olan Dil ve Edebiyat, Olağan Şiir ve Olağan Hikaye dergilerinin yanı sıra kamuoyunun yakından takip ettiği edebiyat dergilerinde de yer buldu.