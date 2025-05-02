2. Kakava Hıdrellez Şenliği Tekirdağ'da Kutlandı - Son Dakika
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2. Kakava Hıdrellez Şenliği Tekirdağ'da Kutlandı

2. Kakava Hıdrellez Şenliği Tekirdağ\'da Kutlandı

Tekirdağ'da düzenlenen Kakava Hıdrellez Şenliği, kortejle başladı ve geleneksel bir etkinlik haline geldi.

02.05.2025 19:19
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Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen şenlik, Peştemalcı Caddesi'nde oluşturulan kortejle başladı.

Vatandaşlar, müzik gruplarının ezgileri eşliğinde sahil dolgu alanına yürüdü.

Kadın ve çocuklar, kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Korteje eşlik etmesi için süslenen develer ve faytonlar vatandaşlardan ilgi gördü.

Kortejin ardından amfi tiyatroda şenlik ateşi yakıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, burada yaptığı konuşmada Tekirdağ'da Kakava ateşini yaktıklarını belirtti.

Vatandaşlarla bir arada olduklarını aktaran Nallar, "Kakava Hıdrellez Şenliği"ni geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Şenliğe, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 2. Kakava Hıdrellez Şenliği Tekirdağ'da Kutlandı - Son Dakika

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