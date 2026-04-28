20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 'Soruyu Değiştirmek' Temasıyla Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 'Soruyu Değiştirmek' Temasıyla Başladı

28.04.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zirve, sektörü alışılagelmiş yaklaşımların ötesinde düşünmeye davet ediyor. COP31, yapay zeka, veri merkezleri ve longevity mekanları gibi konular ele alınıyor.

20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, Zorlu PSM'de 'Soruyu Değiştirmek' ana temasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, 'Soruyu Değiştirmek'in bir zihniyet çağrısı olduğunu belirtti. Çekici, 3. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'nin temasının 'KONU: TÜRKİYE' olacağını duyurdu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, gayrimenkul sektörünün yaşam ürettiğini ve COP31 sürecinde alınan kararların uygulanabilir olması gerektiğini vurguladı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, konut verilerinin daha doğru okunması gerektiğini belirterek, kentsel dönüşümde otopark sorununa dikkat çekti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, gayrimenkulün teknoloji ve enerjiyle şekillenen stratejik bir yapıya dönüştüğünü ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, deprem sonrası 455 bin bağımsız bölümün tamamlandığını ve İstanbul'da kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesi yürütüldüğünü açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yapay Zeka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 'Soruyu Değiştirmek' Temasıyla Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rubio’ya göre İran “ABD ile anlaşma“ konusunda ciddi Rubio'ya göre İran "ABD ile anlaşma" konusunda ciddi
Kuşadası’nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü Kuşadası'nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
Okan Buruk’tan ’’Hedef 26’’ paylaşımı Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı
İstinat duvarına çarpan TIR’daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü 1 ölü, 3 yaralı İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı
Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Galatasaray’da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat Galatasaray'da geleceğe yönelik yatırım: Louey Ben Farhat

16:51
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
Huzurevinde pes dedirten olay: Yaşlıların hesabı boşaltıldı, bakanlık soruşturma başlattı
16:34
Trump: İran bize “Çöküşteyiz“ dedi, Hürmüz’ü açmamızı istiyorlar
Trump: İran bize "Çöküşteyiz" dedi, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
16:15
CHP lideri Özel’den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum
15:40
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekileceğini duyurdu
15:38
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 17:02:03. #.0.4#
SON DAKİKA: 20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 'Soruyu Değiştirmek' Temasıyla Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.