20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi 'Soruyu Değiştirmek' Temasıyla Başladı

20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, Zorlu PSM'de 'Soruyu Değiştirmek' ana temasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, 'Soruyu Değiştirmek'in bir zihniyet çağrısı olduğunu belirtti. Çekici, 3. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'nin temasının 'KONU: TÜRKİYE' olacağını duyurdu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, gayrimenkul sektörünün yaşam ürettiğini ve COP31 sürecinde alınan kararların uygulanabilir olması gerektiğini vurguladı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, konut verilerinin daha doğru okunması gerektiğini belirterek, kentsel dönüşümde otopark sorununa dikkat çekti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, gayrimenkulün teknoloji ve enerjiyle şekillenen stratejik bir yapıya dönüştüğünü ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, deprem sonrası 455 bin bağımsız bölümün tamamlandığını ve İstanbul'da kapsamlı kentsel dönüşüm hamlesi yürütüldüğünü açıkladı.