20 yıl 7 ay hapis cezası olan firari, Muğla Fethiye\'de otogar operasyonunda yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "yakın akrabayı öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi otogarda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "yakın akrabayı öldürme" suçundan 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan D.Ö'nün ilçe otogarında olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.