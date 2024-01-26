20 Yıl Sonra Yakalandı: Firari Hükümlü Cezaevine Teslim Edildi

SAMSUN'da, 2004 yılında kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle, müebbet hapisle aranan firari hükümlü Ahmet Güngör (45), 20 yıl sonra cinayeti işlediği ilçede yakalanıp cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ağustos 2004'te Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde kayınvalidesi Nuran Salkut (47) ve kayınpederi İbrahim Salkut'u (50) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet ile 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Güngör yakalayıp gözaltına aldı. 20 yıl sonra, cinayeti işlediği mahallede yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.