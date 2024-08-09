20 Yıldır Sürdürdüğü Meslekte Yetiştirecek Çırak Bulamıyor - Son Dakika
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20 Yıldır Sürdürdüğü Meslekte Yetiştirecek Çırak Bulamıyor

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Elazığ'da 50 yaşındaki bıçak bileme ustası, 20 yıldır mesleğini sürdürmeye devam ediyor ancak çırak bulmakta zorlanıyor. Mesleğin son ustalarından olan bıçak bileme ustası, çırak eğitiminin durduğunu ve sanatkarların yetişmesi için devletin yardımcı olmasını istiyor.

09.08.2024 10:05
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20 yıldır sürdürdüğü meslekte yetiştirecek çırak bulamıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 50 yaşındaki bıçak bileme ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini 30 metrekarelik dükkanında 20 senedir devam ettiriyor. Yaşına aldırış etmeden her gün dükkanını açan bıçak bileme ustası, mesleği devredecek çırak bulamıyor.

Elazığ'da yaşayan 50 yaşındaki Turan Kehya, 20 yıl önce çırak olarak başladığı bıçak bileme ve imalatını sürdürmeye devam ediyor. Her gün iş yerinin kapısını açan Kehya, işini aşkla yapmaya devam ediyor. 30 metrekarelik dükkanında bilenecek bıçakları bileyen ve aynı zamanda kendi ürettiği bıçakları satan Kehya, mesleği devredebilecek çırak bulamıyor. Bu sektörde kendisinin son ustalardan olduğunu kaydeden bıçak bileme ustası, 15 bin liraya yetiştirecek çırak bulamadıklarını belirtti.

20 yıldır bıçak bileme ve imalat işi ile uğraştıklarını aktaran Turan Kehya, "Artık kimse çocuğunu çırak için bir iş öğrenmeye yollamıyor. Bu sıkıntı sadece Elazığ'da değil tüm Türkiye'de var. Eskisi gibi sanatkar yetişmiyor. Bu durumdan dolayı bizde zorlanıyoruz. Piyasada olan bütün sanatkarlar eleman bulamıyorlar. Devletimizin bu konuda bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Sanatkarların yetişmesi için sanat okullarının hem de ailelerimizin çocuklarını yetiştirmesi gerekiyor. Artık çırak olarak gelenler hem fiyatı beğenmiyorlar hem de sanata karşı bir isteksizlikleri oluyor. Bir çırak burada 15 bin lira civarında para kazanıyor usta ise 30 bin liraya yakın para kazanıyor. Çırak eğitimi son 10 yıldır neredeyse durmuş durumda. Geçmişte çırak daha fazla oluyordu fakat onlar da işi tam öğrenmeden bırakıp gidiyorlardı. Bu işin son ustaları bizler olacağız çünkü durum onu gösteriyor. Gönül isterdi ki üretim sürekli devam etsin, tüketime dayalı değil de üretime dayalı bir toplum olalım ama durum maalesef ortadadır" dedi.

Kaynak: İHA

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