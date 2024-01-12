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2023'te Okyanus Suyu Sıcaklıkları Rekor Kırdı - Son Dakika
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2023'te Okyanus Suyu Sıcaklıkları Rekor Kırdı

Çin'in öncülüğünde yapılan uluslararası araştırma, 2023'te okyanus suyu sıcaklıklarının 5. kez üst üste rekor kırdığını ve sera gazı salınımının azaltılması halinde bile yüz yıl boyunca artmaya devam edeceğini ortaya koydu. Çin Bilim Akademisi tarafından yürütülen araştırmada Çinli, ABD'li, Yeni Zelandalı, İtalyan ve Fransız araştırmacılar, yıllık okyanus suyu sıcaklıklarını ölçtü. Ölçümlerde 2023'te okyanus suyu sıcaklıklarının 2022'ye kıyasla 0,23 derece daha yüksek olduğu ve bunun 5. kez üst üste kaydedilen 'en yüksek sıcaklık' olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, sera gazı salınımının azaltılması halinde bile okyanus suyu sıcaklıklarının bu yüz yıl boyunca artmaya devam edeceğini belirtti. Araştırmanın sonuçları, 'Advances in Atmospheric Sciences' isimli dergide yayımlandı.

2023\'te Okyanus Suyu Sıcaklıkları Rekor Kırdı
12.01.2024 - 14:08,  Güncelleme: 14:10
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Çin'in öncülüğünde yapılan uluslararası araştırma, 2023'te okyanus suyu sıcaklıklarının 5. kez üst üste rekor kırdığını ve sera gazı salınımının azaltılması halinde bile yüz yıl boyunca artmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Çin Bilim Akademisi tarafından yürütülen araştırmada Çinli, ABD'li, Yeni Zelandalı, İtalyan ve Fransız araştırmacılar, yıllık okyanus suyu sıcaklıklarını ölçtü.

Ölçümlerde 2023'te okyanus suyu sıcaklıklarının 2022'ye kıyasla 0,23 derece daha yüksek olduğu ve bunun 5. kez üst üste kaydedilen "en yüksek sıcaklık" olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, sera gazı salınımının azaltılması halinde bile okyanus suyu sıcaklıklarının bu yüz yıl boyunca artmaya devam edeceğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Advances in Atmospheric Sciences" isimli dergide yayımlandı.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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