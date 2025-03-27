2023'te Ulaştırma Sektöründe Enerji Tüketimi Açıklandı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ait Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, kara yolu taşımacılığında enerji tüketimi toplam 1 milyon 69 bin 246 terajul oldu.

Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; kara yolu taşımacılığında 2023 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 69 bin 246 terajul (1) oldu. Tüketilen yakıtlar itibarıyla; toplam enerji tüketiminin yüzde 69,4'ü motorin; yüzde 15,8'i LPG, yüzde 14,6'sı benzin ve yüzde 0,3'ü diğer yakıtlar olarak gerçekleşti.

Kara yolu taşımacılığında 2023 yılında tüketilen nihai enerjinin, yüzde 46,0'ını otomobiller, yüzde 23,4'ünü kamyonlar, yüzde 19,3'ünü kamyonetler ve yüzde 6,1'ini otobüsler tüketti. Hava yolu taşımacılığında enerji tüketimi toplam 263 bin 683 terajul oldu.

Yurt içi deniz yolu taşımacılığında enerji tüketimi toplam 11 bin 186 terajul oldu

Yurt içi deniz yolu taşımacılığında 2023 yılında nihai enerji tüketimi 11 bin 186 terajul oldu. Toplam enerji tüketiminde yolcu taşımacılığının payı yüzde 53,3 olurken, yük taşımacılığının payı yüzde 46,7 olarak gerçekleşti. İç su yolları hariç toplam yurt içi deniz yolu taşımacılığında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azaldı.

Demir yolu taşımacılığında enerji tüketimi toplam 9 bin 905 terajul oldu

Demir yolu taşımacılığında 2023 yılında nihai enerji tüketimi 9 bin 905 terajul oldu. Enerji kaynaklarının paylarına göre; enerji tüketiminde elektriğin payı yüzde 51,0 olurken motorinin payı yüzde 49,0 olarak gerçekleşti. Demir yolu taşımacılığında 2023 yılında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 7,4 azalırken, elektrik tüketimi ise yüzde 3,0 oranında artış göstermiştir. Yüksek hızlı trenlerin elektrik tüketimi yüzde 20,0; tramvay ve metroların elektrik tüketimi ise yüzde 7,5 arttı.

Hava yolu taşımacılığında 2023 yılında nihai enerji tüketimi 263 bin 683 terajul oldu. Toplam enerji tüketiminde uluslararası hava yolu taşımacılığının payı yüzde 83,1 olurken, yurt içi hava yolu taşımacılığının payı yüzde 16,9 olarak gerçekleşti. Hava yolu taşımacılığında jet yakıtı (kerosen) tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 15,9 arttı.