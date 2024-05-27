2023'ün En İyi 5 Filmi İstanbul Modern Sinema'da - Son Dakika
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2023'ün En İyi 5 Filmi İstanbul Modern Sinema'da

2023\'ün En İyi 5 Filmi İstanbul Modern Sinema\'da

Film eleştirmenleri tarafından seçilen 2023'ün en iyi 5 filmi, 'Top 5' başlığıyla İstanbul Modern Sinema'da sinemaseverlerle buluşacak. Programda, 'İlgi Alanı', 'Çocuk ve Balıkçıl', 'Dolunay Katilleri', 'Bir Skandalın Peşinde' ve 'Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin' filmleri yer alacak. Gösterimlerin 9 Haziran'da ücretsiz olacağı etkinlik hakkında detaylı bilgi ve biletler için 'istanbulmodern.org' adresi ziyaret edilebilir.

27.05.2024 13:23
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Film eleştirmenleri tarafından seçilen 2023'ün en iyi 5 filmi "Top 5" başlığıyla, 8-13 Haziran'da, İstanbul Modern Sinema'da sinemaseverlerle buluşacak.

Programda, Cannes'da kazandığı "Büyük Ödül"ün ardından Oscar'da "En İyi Uluslararası Film" ödülüne layık görülen "İlgi Alanı", Hayao Miyazaki'nin Akademi Ödülleri'nde "En İyi Animasyon" seçilen "Çocuk ve Balıkçıl", Martin Scorsese'nin yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Dolunay Katilleri", "Film Comment" dergisinin 2023'ün en iyi filmi ödülüne layık gördüğü "Bir Skandalın Peşinde" ve Romanya'nın Oscar adayı "Dünyanın Sonundan Çok da Bir Şey Beklemeyin" filmi yer alıyor.

Gösterimlerin, 9 Haziran'da ücretsiz olacağı etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve biletler için "istanbulmodern.org" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

İstanbul Modern, Dolunay, Çocuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2023'ün En İyi 5 Filmi İstanbul Modern Sinema'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2023'ün En İyi 5 Filmi İstanbul Modern Sinema'da - Son Dakika
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