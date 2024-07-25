2023 Yılında Resmi İlan ve Reklam Yayımlayan Gazete Sayısı 855 Oldu

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete sayısının 855, gazetelerin yıllık toplam tirajının da 638 milyon 610 bin 580 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin süreli yayın istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazete sayısı 855 oldu. Bunların yüzde 96,3'ünü yerel, yüzde 2,8'ini ulusal, yüzde 0,9'unu ise bölgesel yayımlar oluşturdu. 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerin yıllık toplam tirajı 638 milyon 610 bin 580 olurken; tirajın yüzde 82'sini ulusal gazeteler oluşturdu.

Resmi reklam yayımlayan gazete ve dergilerin yüzde 51,6'sı aylık, yüzde 13'ü haftalık, yüzde 12,6'sı iki aylık, yüzde 9,3'ü üç aylık, yüzde 8,9'u 15 günlük ve yüzde 4,7'si günlük olarak yayımlandı. Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerin yüzde 71'i günlük, yüzde 23'ü haftada iki-altı gün arası ve yüzde 6'sı haftalık olarak yayımlandı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 45,2'Sİ MUHABİR

Toplam 1349 süreli yayının yüzde 84,4'ü siyasi/haber/güncel, yüzde 5,6'sı sektörel/mesleki, yüzde 3,3'ü kültür/turizm/tanıtım içerikli yayımlanırken; yüzde 6,7'si ise diğer içerik türlerinde yayımlandı. Resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların yüzde 45,2'si muhabir, yüzde 26,4'ü sayfa sekreteri, yüzde 18,4'ü sorumlu müdür, yüzde 7,6'sı yazar ve yüzde 2,4'ü haber müdürü olarak görev yaptı. 2023 yılında resmi ilan ve reklam yayımlayan gazetelerde çalışanların yüzde 37,5'i lise ve dengi okul, yüzde 28,4'ü lisans, yüzde 17,4'ü ön lisans, yüzde 15'i lise altı, yüzde 1,8'i ise yüksek lisans/doktora mezunlarından oluştu.