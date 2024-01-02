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2023 Yunanistan'da Dikkat Çekici İklim Olayları - Son Dakika
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2023 Yunanistan'da Dikkat Çekici İklim Olayları

Yunanistan Meteoroloji Dairesi'nin yayımladığı rapora göre, 2023 yılında yaşanan dikkat çekici iklim olaylarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Raporda, Mora Yarımadası'nın güney ucundaki Yithio şehrinde 23 Temmuz'da ölçülen 46,4 dereceyle yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi. Ayrıca, Parnassos'ta 12 Şubat'ta -23,9 dereceyle en düşük sıcaklık ölçüldü. Eylülde Tesalya Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinde Larisa, Kardiça ve Trikala'ya düşen su miktarının 5 milyar metreküp olduğu belirtildi. Bu miktar, Attiki Bölgesi'nin 14 yıllık su tüketimine eşdeğerdir. Ayrıca, orman yangınları sonucunda 1 milyon 740 bin dönüm alanın zarar gördüğü ve bu rakamın 2007'den beri kaydedilen en geniş alan olduğu ifade edildi. 2023'te çeşitli iklim felaketleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 olarak açıklandı.

2023 Yunanistan\'da Dikkat Çekici İklim Olayları
02.01.2024 - 18:39,
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Yunanistan Meteoroloji Dairesi, yayımladığı raporda 2023 yılında yaşanan dikkat çekici iklim olaylarına ilişkin bilgi verdi.

Raporda, yılın en yüksek sıcaklığının 23 Temmuz'da Mora Yarımadası'nın güney ucundaki Yithio şehrinde 46,4 derece olarak ölçüldüğü kaydedildi.

Raporda, en düşük sıcaklığın ise 12 Şubat'ta Parnassos'ta -23,9 derece ölçüldüğü aktarıldı.

Eylülde Tesalya Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinde Larisa, Kardiça ve Trikala'ya düşen su miktarının 5 milyar metreküp olduğunun belirtildiği raporda, bu miktarın Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki Bölgesi'nin 14 yıllık su tüketimine karşılık geldiği kaydedildi.

Geçen yıl orman yangınlarında 1 milyon 740 bin dönüm alanın zarar gördüğü bildirilen raporda, bu rakamın 2007'den beri yanan en geniş alan olarak kayıtlara geçtiği vurgulandı.

Çeşitli iklim felaketleri nedeniyle 2023'te hayatını kaybedenlerin sayısının ise 25 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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