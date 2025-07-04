2024-2025 Sanat Sezonu Başarıları Açıklandı - Son Dakika
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2024-2025 Sanat Sezonu Başarıları Açıklandı

04.07.2025 11:32
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Bakan Ersoy, AKM ve CSO Ada'da 2024-2025 sanat sezonu etkinlik ve ziyaretçi sayılarını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile CSO Ada Ankara'da 2024-2025 sanat sezonunda ulaşılan etkinlik ve ziyaretçi sayılarını paylaştı.

Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Sanatı sadece desteklemedik, hak ettiği değere kavuşturduk. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara'da ortaya konan performans bu anlayışın güçlü bir yansımasıdır." ifadesini kullandı.

AKM'de 2024-2025 sezonunda 2 bin 390 etkinlik gerçekleştirildiğini, bir önceki sezona göre yüzde 22,4 artışla 624 bin 165 sanatseverin etkinlikleri izlediğini belirten Ersoy, AKM'nin güvenlik noktalarından geçen kişi sayısının 2 milyon 442 bin 812'ye ulaştığını, bunun da yüzde 7'lik artış anlamına geldiğini aktardı.

Ersoy, CSO Ada Ankara'da ise bu sezon 651 etkinliğin düzenlendiğini, 293 bin 290 izleyiciye ulaşılarak merkezin sezon bazında en yüksek katılımcı sayısına eriştiğini bildirdi.

Opera, tiyatro, konser, sergi, sinema, çocuk atölyeleri ve uluslararası festivallerle, Türkiye'nin sanat sahnelerinin, hem içerik hem katılım açısından rekor düzeye ulaştığı bilgisini veren Ersoy, "Bu başarıda emeği geçen tüm sanatçılarımıza, teknik ekiplerimize ve kültür sanat dostlarına gönülden teşekkür ediyorum. 'Sanatta Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AKM'de sanatın tüm dalları sahnedeydi

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 2024-2025 sezonunda 48 opera, 35 bale, 201 konser, 140 tiyatro gösterisi ve 143 farklı etkinlik düzenlendi. Ayrıca 24 sergi ve 614 sinema sanatseverlerle buluştu.

Çocuklara yönelik atölyeler de ilgi gördü. AKM'de 1185 etkinlik, minik sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kayıt stüdyosunda ise 112 sanatçıyla toplam 326 saatlik çalışma yapıldı.

Sezon boyunca çok sayıda festival düzenlendi

AKM ve CSO Ada Ankara, sezon boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası festivale ev sahipliği yaptı. İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin yanı sıra 16. Opera Bale Festivali, Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, İKSV İstanbul Müzik Festivali, 3. AKM Çocuk Sanat Festivali ve 3. Uluslararası Kadın Tiyatro Yazarları Festivali gibi birçok etkinlik izleyiciyle buluştu.

IDAF Dijital Sanat Festivali, TRT World Humanitarian Film Festivali, 13. Boğaziçi Film Festivali, Yazarın Yolculuğu Kısa Film Festivali ve İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali gibi sinema ve teknoloji odaklı organizasyonlar da AKM sahnelerinde düzenlendi.

Ayrıca Rus Filmleri Festivali, Yakut Film Festivali, Kısa'dan Hisse Film Festivali, Dostluk Film Festivali, Esenler Film Festivali, MÜSİAD İstanbul Genç Girişimciler Kısa Film Festivali ve 16. Sesin Yolculuğu Genç Besteciler Festivali de AKM'de düzenlenen diğer festivaller arasında yer aldı.

Kaynak: AA

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