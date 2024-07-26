2024-ALES/2 pazar günü yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024-ALES/2 pazar günü yapılacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. Bu yıl 81 ilde ikincisi yapılacak ALES için 92 sınav merkezi, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanılacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Sınavda 21 bin 654 kişi görev yapacak.

26.07.2024 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 81 ilde ikincisi yapılacak ALES için 92 sınav merkezi, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Sınavda 21 bin 654 kişi görev yapacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-ALES/2 pazar günü yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
10:27 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor Açılışta bir ilk gerçekleşecek 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Açılışta bir ilk gerçekleşecek
10:09 Düzce Belediye Başkanı Özlü’den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil Düzce Belediye Başkanı Özlü'den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:04 Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel’i hedef aldı: Ne boşsun Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 11:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: 2024-ALES/2 pazar günü yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement