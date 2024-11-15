2024-ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024-ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3), 171 bin 640 adayın katılımıyla 17 Kasım Pazar yapılacağını bildirdi.

15.11.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3), 171 bin 640 adayın katılımıyla 17 Kasım Pazar yapılacağını bildirdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 486 bina ve 6 bin 760 salon kullanılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 6 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

"50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak"

Açıklamada sınavla ilgili değerlendirmesine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adayların alacakları puanların, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacağını bildirdi.

Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf olduğunu belirten Ersoy, bu haktan 1240 adayın yararlandığını dile getirdi.

Sınava 651 engelli adayın da katılacağını aktaran Ersoy, engelli adaylar için gerekli düzenlemelerin yapıldığını, tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bayram Ali Ersoy, sınavda adaylara 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacağını, 150 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adayların 30 dakika ilave süre kullanabileceğini bildirdi.

Sınav günü emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişinin görev yapacağını ifade eden Prof. Dr. Ersoy, adaylara başarı diledi.

Kaynak: AA

Güncel, Ösym, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
22:09 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak?
21:28 Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi
21:11 Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz
21:10 Wanda Nara’nın Icardi’yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi
20:58 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 15:11:01. #1.12#
SON DAKİKA: 2024-ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.