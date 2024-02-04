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2024 Chang'an Işık Festivali Xi'an'da Başladı - Son Dakika
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2024 Chang'an Işık Festivali Xi'an'da Başladı

2024 Chang\'an Işık Festivali Xi\'an\'da Başladı

Xi'an kentinde düzenlenen 2024 Chang'an Işık Festivali, binlerce devasa ışık ve fenerin şehir duvarı, Tang Cenneti kompleksi ve Daming Sarayı Ulusal Miras Parkı gibi önemli noktaları süslediği bir etkinlik olarak başladı.

04.02.2024 13:50
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Xİ'AN, 4 Şubat (Xinhua) -- 2024 Chang'an Işık Festivali Cuma günü Xi'an kentinde başladı. Binlerce devasa ışık ve fener, şehir duvarı, Tang Cenneti kompleksi ve Daming Sarayı Ulusal Miras Parkı da dahil olmak üzere kentteki pek çok önemli noktayı süsledi.

Kaynak: Xinhua

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