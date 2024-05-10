2024 Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı Kenya\'da Başladı

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ÇEKİM TARİHİ: 9 Mayıs 2024

1. Fuardan çeşitli görüntüler

2. Heyetlerin çeşitli görüntüleri

6. Fuardan çeşitli görüntüler

Çin ve Afrika arasındaki ticaret ve yatırımlar genişlemeye devam ederken 2024 Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı (CAETE) Perşembe günü Kenya'nın başkenti Nairobi'de başladı.

Kenya'da üç gün sürecek etkinliğe Çin'in Hunan eyaletinden üst düzey bir heyet katıldı.

"Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı, Çinli işletmelerin Afrika'daki iş fırsatlarını daha iyi anlamaları ve Afrikalı işletmelerin de Çinli işletmelerimizi daha iyi anlamaları açısından çok anlamlı. Bu fuarın başarılı geçmesini içtenlikle diliyorum."

"Bu fuar bizim için, şahsen benim için ve ayrıca Kenyalılar için önemli çünkü Kenya ile Çin arasındaki ticari ilişkileri ve ticaret kapasitelerini geliştirmeye yardımcı olacak bir kilometre taşı niteliğinde."

"Tanıtım fuarı Kenya'daki iş insanları, özellikle de iş dünyası için çok önemli çünkü Kenya'daki işletmeler arasında bağlantı kurmaları için onlara pek çok fırsat sunacağız."

CAETE, Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) 2018 Beijing Zirvesi'ndeki "sekiz büyük girişimin" devamı niteliğinde bir faaliyet. Çin'in Hunan eyaleti Vali Yardımcısı Cao Zhiqiang, CAETE'nin büyüyen Çin-Afrika işbirliğinin önemli bir ayağı olduğunu ve şimdiden iki bölgeye karşılıklı fayda sağladığını söyledi.

Cao, Afrika'nın döviz gelirlerini arttırmak için Hunan eyaletinin daha fazla Afrika tarım ve gıda ürününün Çin pazarına girişini kolaylaştırmaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Hunan heyetine göre, Hunan'ın Afrika ile ithalat ve ihracat ticareti art arda beş yıl boyunca Çin'in en büyük sekizinci, orta ve batı bölgelerinin ise en büyüğü olmaya devam etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nairobi'den bildiriyor. (XHTV)