2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda Akıllı Bağlantılı Yeni Enerjili Araçlar Sergileniyor - Son Dakika
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2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda Akıllı Bağlantılı Yeni Enerjili Araçlar Sergileniyor

2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı\'nda Akıllı Bağlantılı Yeni Enerjili Araçlar Sergileniyor

Çin'in Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda, otomobil üreticileri, üniversiteler ve diğer kurumlar tarafından geliştirilen akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar ve araç mimarisi platformları sergileniyor. Ayrıca, simülasyon ve test platformları da ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

24.06.2024 11:10
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TİANJİN, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde devam etmekte olan 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda, yurtiçi ve yurtdışındaki otomobil üreticileri, üniversiteler ve diğer kurumlar tarafından geliştirilen akıllı bağlantılı yeni enerjili araçlar ve araç mimarisi platformlarının yanı sıra simülasyon ve test platformları ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Kaynak: Xinhua

Dünya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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