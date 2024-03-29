2024 İpek Yolu ve Asya Medeniyeti Forumu Kuala Lumpur'da Düzenlendi - Son Dakika
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2024 İpek Yolu ve Asya Medeniyeti Forumu Kuala Lumpur'da Düzenlendi

2024 İpek Yolu ve Asya Medeniyeti Forumu Kuala Lumpur\'da Düzenlendi

2024 İpek Yolu ve Asya Medeniyeti Forumu, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirildi. Forum, Çin ile Malezya arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olarak düzenlendi. Forumun amacı, modern İpek Yolu'nun ve uluslararası bağlantıların rolünün daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve uluslararası bir takipçi kitlesine hitap etmektir. Malezya Başbakan Yardımcısı Fadıllah Yusuf, forumda yaptığı açılış konuşmasında ikili ilişkileri derinleştirme çağrısında bulundu ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Malezya-Çin işbirliğinin merkezinde yer aldığını vurguladı.

29.03.2024 18:48
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ÇEKİM TARİHİ: 28 Mart 2024

1. Forumdan çeşitli görüntüler

3. Forumdan çeşitli görüntüler

2024 İpek Yolu ve Asya Medeniyeti Forumu, Perşembe günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlendi.

Forum, Çin ile Malezya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü kutlamalarının bir parçası olma özelliğini taşıyor.

Forumun organizatörü, forumun modern İpek Yolu'nun ve uluslararası bağlantıları kolaylaştırmadaki rolünün daha iyi anlaşılmasını amaçladığını ve uluslararası bir takipçi kitlesine sahip olduğunu söyledi.

Malezya Başbakan Yardımcısı Fadıllah Yusuf, forumda yaptığı açılış konuşmasında ikili ilişkileri derinleştirme çağrısında bulundu.

"Diplomatik ilişkilerimizin 50. yıldönümünü kutlarken, halklarımızın ve gelecek nesillerin refah ve esenliği için bağlarımızı derinleştirme, inovasyonu teşvik etme ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme kararlılığımızı bir kez daha teyit edelim."

Yusuf, Çin tarafından önerilen Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, sunduğu görülmemiş fırsatlarla Malezya-Çin işbirliğinin merkezinde yer almaya devam ettiğini vurguladı.

"Ekonomilerimiz arasındaki sinerjiden faydalanarak ve Kuşak ve Yol'un dönüştürücü gücünden istifade ederek yeni büyüme yolları açabilir, istihdam yaratabilir ve halklarımızın geçim kaynaklarını iyileştirebiliriz" diyen Yusuf, bunun eski zamanlarda bağlanabilirlik yoluyla refah getiren kadim İpek Yolu'nun ruhuna uygun olduğunu sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuala Lumpur'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel 2024 İpek Yolu ve Asya Medeniyeti Forumu Kuala Lumpur'da Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 İpek Yolu ve Asya Medeniyeti Forumu Kuala Lumpur'da Düzenlendi - Son Dakika
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