2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı Başvuruları Başladı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup Maç Programı Belli Oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki maç programı açıklandı. Milliler, İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan ile eşleştiği grupta iç saha maçlarını İstanbul ve Erzincan'da oynayacak. İlk maçlarını 5 Nisan'da İsviçre'ye konuk olarak yapacak olan milliler, 31 Mayıs'ta Azerbaycan ile Erzincan'da karşılaşacak.