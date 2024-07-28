CHATEAUROUX, 28 Temmuz (Xinhua) -- Fransa'nın Chateauroux kentinde, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları erkekler 10 metre havalı tabanca atıcılık finalinin ardından ödül törenine katılan altın madalya sahibi Çinli Xie Yu (soldan ikinci), gümüş madalya sahibi İtalyan Federico Nilo Maldini (soldan birinci) ve bronz madalya sahibi İtalyan Paolo Monna, 28 Temmuz 2024. (Fotoğraf: Zhao Dingzhe/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Çinli atıcı Xie Yu altın madalya kazandı - Son Dakika
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