SHANGHAİ, 20 Mart (Xinhua) -- 2024 Tourism Plus Shanghai turizm fuarı 26-30 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.
Fuarın organizatörü tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, 600.000 metrekareden büyük bir alanı kaplayan fuar dört ana bölümden oluşacak ve fuarda 100'den fazla forum ve zirve ile 200'ü aşkın etkinlik gerçekleştirilecek. Fuarın 30'dan fazla ülke ve bölgeden 5.000'i aşkın katılımcıyı kendine çekmesi ve 120'den fazla ülke ve bölgeden 400.000'i aşkın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
Organizatör, özellikle Kuşak ve Yol ortak ülkelerinden gelen profesyonel ziyaretçi sayısının kayda değer büyüme kaydettiğini belirtti.
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde horoz dövüştürerek kumar oynatan ve oynayan şahıslara işlem yapıldı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Doğuyaka Mahallesi'nde horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edildi. 15 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı ve 6 adet horoz muhafaza altına alındı. Horoz dövüştürdüğü tespit edilen ikamet sahibi hakkında adli işlem yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan, play-off hedefiyle çalıştıklarını ve Anadolu Efes karşılaşmasında taraftarlardan destek beklediklerini belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes'i konuk edecek ve bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Çaylan, tüm taraftarları maça davet ederek, evlerinde güçlü bir rakip karşısında galibiyet arzusunu dile getirdi.
Kazakistan'da bu yıl ilk kez Nevruz Bayramı kapsamında düzenlenen 'Milli Spor Günü' etkinlikleriyle geleneksel sporlara olan ilgi arttı. Başkent Astana'da yapılan müsabakalarda okçuluk, mangala, aşık oyunları, at üstünde güreş ve kökbörü gibi sporlar sergilendi. Ayrıca izleyicilere renkli anlar yaşatan kız kovalamaca oyunu da oynandı. Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı, ülkede geleneksel sporlara olan ilginin arttığını belirtirken, 2022'de 584 bin olan ilgili kişi sayısının 2023'te 619 bine çıktığını açıkladı. Ayrıca, Kazakistan'ın bu yıl 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağı ve 100'den fazla ülkeden yaklaşık 5 bin sporcunun katılmasının beklendiği ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Estonya ile oynadığı özel maçta 2-1 mağlup oldu. Emre Gökay'ın penaltı golüne karşılık Estonya, Evert Talviste ve Patrik Kristal ile goller buldu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, Gazze'deki katliamlara değinerek Türkiye'nin Gazzeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti. Ayrıca, Isparta'ya yapılan yatırımları ve hizmetleri anlattı.
Antalya'nın Aksu ilçesinde karısını keserle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık ifadeleri ve sağlık raporu dinlendi. Sanık tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İ.K. idaresindeki otomobil ile R.C. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Kalkan'da 'Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katıldı. Tütüncü, Antalya'nın 19 ilçesinde de Kepez'deki performansını sergilemek istediklerini belirtti.
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