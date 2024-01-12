2024 Tüketici Elektroniği Fuarı\'nda Çinli Temiz Enerji Şirketleri Dikkat Çekti

ÇEKİM TARİHİ: 9-11 Ocak 2024

2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'ndan (CES) çeşitli görüntüler

Devam eden dünyanın bir numaralı teknoloji fuarı 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) ürünlerini tanıtan Çinli temiz enerji şirketleri tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekti.

Fuarda lityum bataryalardan fotovoltaik hücreler ve elektrikli araçlara kadar uzanan yelpazede birçok Çin ürünü sergileniyor.

Salı günü ABD'nin Las Vegas kentinde başlayan ve Cuma günü sona erecek her yıl düzenlenen fuar, 1.200'ü aşkın startup da dahil olmak üzere 150'den fazla ülke ve bölgeden 130.000'inin üzerinde ziyaretçiyi ve 4.000'in üzerinde katılımcıyı kendine çekti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Las Vegas'tan bildiriyor. (XHTV)