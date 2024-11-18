2024 Üçüncü Çeyrek İşsizlik Oranı %8,7 - Son Dakika
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2024 Üçüncü Çeyrek İşsizlik Oranı %8,7

2024 Üçüncü Çeyrek İşsizlik Oranı %8,7

TÜİK'in verilerine göre 2024'ün üçüncü çeyreğinde işsizlik oranı %8,7, istihdam %49,6 oldu.

18.11.2024 10:22
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024'ün üçüncü çeyreğindeki iş gücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 8,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 26,5 oldu.

TÜİK, 2024 yılının temmuz – eylül dönemlerini kapsayan üçüncü çeyreği iş gücü istatistiklerini açıkladı.15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

"Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,6 oldu"

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,2 iken kadınlarda yüzde 32,4 olduğu belirlendi.

"Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 54,3 olarak gerçekleşti"

İşgücü 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 116 bin kişi artarak 35 milyon 840 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda ise yüzde 36,9 oldu.

"Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 16,8 oldu"

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak belirlendi.

"Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 58,2'si hizmet sektöründe yer aldı"

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 46 bin kişi, inşaat sektöründe 12 bin kişi, hizmet sektöründe 110 bin kişi artarken tarım sektöründe 32 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

"Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,6 saat oldu"

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,3 saat azalarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

"Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 26,5 oldu"

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak tahmin edildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Üçüncü Çeyrek İşsizlik Oranı %8,7 - Son Dakika

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