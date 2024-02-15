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ÇEKİM TARİHİ: 13 Şubat 2024
1. Etkinlikten çeşitli görüntüler
Çin kostümleri gösterisi, 2024 Venedik Karnavalı'nın önemli bir etkinliği olarak kentin San Marco Meydanı'nda Salı günü düzenlendi.
Etkinlikte Suzhou İpek Müzesi'nden geleneksel Çin kıyafetleri sergilendi.
"Burada sergilenen geleneksel Çin kostümleri Suzhou İpek Müzesi'nden geldi. Bu yıl Marco Polo'nun ölümünün 700. yıldönümü. Bu Venedikli tüccar ve gezgin, yedi yüzyıldan daha uzun süre önce antik İpek Yolu üzerinden Çin'e gitmişti. Bugün burada, bu geleneksel Çin ipek kostümlerini izleyicilere sunarak buradaki herkes için unutulmaz bir deneyim yaratmalarını umuyoruz.
Ayrıca bu gibi kostümleri sergileyerek Doğu ve Batı arasındaki kültürel etkileşimi de arttırmayı umuyoruz."
"Bugün etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Çin'e özgü bir gelinlik giymeye karar verdim çünkü bu güzel Çin kültürüne doğrudan bir dokunuş olsun istedim. Çince eğitimi aldığım için bu kültürü daha iyi tanımak istiyorum çünkü çok ilginç ve öğrenecek çok şey var. Umarım bu deneyim, benim bu güzel kültür, yaşam tarzı ve elbiselerin inanılmaz tarihine ilk yaklaşımlarımdan biri olur."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Venedik'ten bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › 2024 Venedik Karnavalı'nda Çin Kostümleri Gösterisi - Son Dakika
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