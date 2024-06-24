2024 Yaz Davos Forumu Dalian'da düzenlenecek

Güncel

DALİAN, 24 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde 2024 Yaz Davos Forumu'nun düzenleneceği mekan olan Dalian Uluslararası Konferans Merkezi görülüyor, 24 Haziran 2024.

Dalian Yaz Davos Forumu koordinasyon ofisine göre forum 25-27 Haziran tarihleri arasında Çin'in kuzeydoğusundaki kıyı şehri Dalian'da düzenlenecek.

15. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı olarak da bilinen forumun bu yılki teması "Büyüme için Yeni Ufuklar" olacak.

Toplantıya yaklaşık 80 ülke ve bölgenin siyaset, iş dünyası, akademi ve medya camialarından 1.600'ün üzerinde temsilci katılacak. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)