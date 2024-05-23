2024 YKS Giriş Belgeleri İnternetten Erişime Açıldı

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(ANKARA) - ÖSYM tarafından 8-9 Haziran 2024 tarihinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş belgeleri internetten erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerine ilişkin sınava giriş belgelerini internetten alabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin web sitesinden erişime açıldı.

ÖSYM tarafından 8 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.

Adaylara uyarı

ÖSYM, YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adayların saat 10.00'dan sonra, 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulundu.