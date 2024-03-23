2024 YKS'ye Geç Başvuru Hakkı Tanındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

2024 YKS'ye Geç Başvuru Hakkı Tanındı

2024 YKS\'ye Geç Başvuru Hakkı Tanındı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için ikinci 'geç başvuru hakkı' tanıdı. Başvuruları kaçıran adaylar, 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

23.03.2024 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için ikinci "geç başvuru hakkı" tanıdı. Başvuruları kaçıran adaylar, 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

YÖK, 8-9 Haziran'da yapılacak YSK'ye girecek öğrenciler için ikinci 'geç başvuru hakkı' tanındığını açıkladı. YÖK'ün açıklaması şöyle:

"Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak."

Kaynak: ANKA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 YKS'ye Geç Başvuru Hakkı Tanındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnaf maliyetlerden şikayetçi
    14:42 Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnaf maliyetlerden şikayetçi

    Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde lokanta işleten Mecit Yılmaz, artan maliyetler nedeniyle para kazanamadığını belirtti. Yılmaz, kıyma fiyatlarının yükselmesi nedeniyle kıyma kullanmadığını ve kıymayı dükkandan kaldırdığını söyledi. Ayrıca, diğer esnaflar da maliyetlerin artması ve insanların alım gücünün düşmesi nedeniyle zor durumda olduklarını ifade etti.

  • Şemdinli'deki öğrencilere kıyafet ve bot yardımı yapıldı
    14:42 Şemdinli'deki öğrencilere kıyafet ve bot yardımı yapıldı

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 81 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı yapıldı. Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen kampanya kapsamında İstanbul'daki hayırsever iş insanları tarafından öğrencilere kıyafet ve bot gönderildi. Yardım malzemeleri Şemdinli ilçesindeki iki okuldaki öğrencilere dağıtıldı. Kampanyanın ikinci aşamasında ise köy çocuklarına kırtasiye ve eğitici materyaller dağıtılacak.

  • Ardahan'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Güvercinlere Yem Desteği Sağlatıyor
    14:41 Ardahan'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Güvercinlere Yem Desteği Sağlatıyor

    Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar, güvercinlere yem desteğinde bulundu. Kentte hava sıcaklığı sıfır derece olarak kaydedilirken, kar ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta güçlük çeken güvercinler, vatandaşlar tarafından beslendi. Vatandaşlar, kar yağışının baharda da devam ettiğini belirterek, hayvanların aç kalmaması için düzenli olarak yemleme yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

  • DP'den çocuk istismarı açıklaması: Çocuklarımız güvende değiller
    14:41 DP'den çocuk istismarı açıklaması: Çocuklarımız güvende değiller

    İstanbul Bağcılar'da yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin Demokrat Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İrem Taşpınar, iktidarı ve yetkilileri sorumlu tutarak çocuk istismarına göz yumulmasına isyan etti. Taşpınar, çocukların güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, yetkililerin sorunu görmezden gelmesini eleştirdi ve çocuk istismarının suç olduğunu aklayamayacaklarını belirtti.

  • Bingöl'ün Genç ilçesinde 45 kilogram toz esrar ele geçirildi
    14:41 Bingöl'ün Genç ilçesinde 45 kilogram toz esrar ele geçirildi

    Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 45 kilogram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu.

  • Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Tekstil pazarı kapanmayacak
    14:39 Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Tekstil pazarı kapanmayacak

    Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir sonraki hizmet döneminde kent genelinde yaşama geçireceği semt pazarlarında, tekstil esnafına yer verilmeyeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Günel, 'Tekstil pazarımız kapanmayacak. Esnafımızın içi rahat olsun' dedi.

  • Geleneksel Kızak Yarışları Kayseri'de Gerçekleştirildi
    14:38 Geleneksel Kızak Yarışları Kayseri'de Gerçekleştirildi

    Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de yapıldı. 10 ilden 53 sporcu, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yarıştı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde mücadele eden sporcular, geleneksel kızaklarla 100 metrelik pisti en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. Kastamonu kızağında erkeklerde Batuhan Şen, kadınlarda Melisa Kocabaş birinci oldu. Erzurum kızağında ise Murat Aksakallı büyüklerde, Ahmet Hakan Sayım gençlerde, Ahmet Güler miniklerde birinciliği elde etti. Kastamonu Akademi Spor Kulübü Kastamonu kızağında Türkiye şampiyonu olurken, Uzmanlar Atlı Spor Kulübü Erzurum Kızağı'nda birinciliği elde etti.

  • İsrail askerleri tarafından işkence gören Filistinli kadın: Paralarımızı çaldılar
    14:37 İsrail askerleri tarafından işkence gören Filistinli kadın: Paralarımızı çaldılar

    Gazze Şeridi'nin kuzeyinden alıkonulan Filistinli Abir Gubn, İsrail askerleri tarafından çıplak aramaya maruz kaldığını, işkence gördüğünü ve paralarının çalındığını söyledi. Gubn, yaşadığı zorlukları anlattı ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı süreci detaylandırdı. İsrail askerlerinin çıplak arama, işkence ve sözlü taciz gibi kötü muamelelere maruz kaldığını belirten Gubn, ayrıca askerlerin takılarını ve parasını çaldığını ifade etti.


13:18 AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
12:08 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı
12:03 Rusya: Saldırıya katılan teröristler Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı Rusya: Saldırıya katılan teröristler Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştı
10:58 Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı İşte İzmir anketinden çıkan sonuç Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 143’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 143'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
14:28 Galatasaray’da Sergio Oliveira’nın takımdan ayrılma hazırlığı Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılma hazırlığı
13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
13:31 Koskoca Bayern Münih’de tutunamadı Kim Min Jae’nin yeni takımı belli gibi Koskoca Bayern Münih'de tutunamadı! Kim Min Jae'nin yeni takımı belli gibi
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
11:57 Oğlu ölümlü kazaya karışıp firar eden Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı Oğlu ölümlü kazaya karışıp firar eden Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı
11:44 Birçok dizi ve filmde rol alan Tahsin Tonkuş yıllardır huzurevinde yaşıyor Birçok dizi ve filmde rol alan Tahsin Tonkuş yıllardır huzurevinde yaşıyor
11:06 Moskova’daki terör saldırısının failleri yakalandı Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı
10:59 Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton’a eltisi Meghan Markle’dan destek gecikmedi Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 14:43:15. #1.12#
SON DAKİKA: 2024 YKS'ye Geç Başvuru Hakkı Tanındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement