2024 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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2024 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

13.08.2024 10:38
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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden görebilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, adayların yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebileceklerini duyurdu.

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıt işlemlerini ise 19–21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak.

YKS tercih işlemleri 25 Temmuz'da başlamış, ÖSYM 2 Ağustos'ta sona eren başvuru süresini 4 Ağustos'a ertelemişti.

Kaynak: ANKA

Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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