2024 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden görebilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM, adayların yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebileceklerini duyurdu.

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıt işlemlerini ise 19–21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak.

YKS tercih işlemleri 25 Temmuz'da başlamış, ÖSYM 2 Ağustos'ta sona eren başvuru süresini 4 Ağustos'a ertelemişti.