2024-YÖKDİL/1 Sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı - Son Dakika
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2024-YÖKDİL/1 Sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı

2024-YÖKDİL/1 Sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2024-YÖKDİL/1 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin web sitesinden 10 gün boyunca sınav sorularına erişebilecekler. Soru kitapçığının görüntüleme süresi ise 6 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

25.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 6 Mart 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA

YÖKDİL, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024-YÖKDİL/1 Sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024-YÖKDİL/1 Sınavının Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişime Açıldı - Son Dakika
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