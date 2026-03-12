2025-2026 Eğitim Yılı İkinci Ara Tatili - Son Dakika
2025-2026 Eğitim Yılı İkinci Ara Tatili

2025-2026 Eğitim Yılı İkinci Ara Tatili
12.03.2026 09:28
18 milyon öğrenci, 16-20 Mart 2026'da ikinci ara tatilini yapacak.

İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 16-20 Mart'ta 2025-2026 eğitim öğretim yılındaki ikinci ara tatilini yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025'te yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 19 Ocak Pazartesi günü başladı ve 30 Ocak Cuma günü sona erdi.

İkinci dönemin 2 Şubat'ta başlamasının ardından ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

